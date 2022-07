The Kardashians, seconda stagione il 22 settembre su Disney+

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Arriva The Kardashians 2, la nuova stagione sul reality legato alla famiglia Kardashian. L'esordio dei nuovi episodi avverrà il 22 settembre su Disney +.

L'annuncio è stato fatto attraverso un trailer in cui è stato mostrato un velocissimo sguardo al contenuto delle puntate che andranno in onda ogni giovedì.

Le telecamere tornano a riprendere le vite in continua evoluzione di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. La famiglia accoglie nuovamente gli spettatori rendendoli partecipi dei loro più grandi trionfi e delle loro sfide. Dalle storie d'amore infuocate alle tappe fondamentali che rivoluzionano la vita fino ai successi più impensabili. Il loro legame familiare rimane indissolubile, mentre affrontano la loro vita pubblica e privata davanti a tutto il mondo. Un aspetto che emerge dal breve video è il fatto che venga mostrata Kim Kardashian assieme al fidanzato Pete Davidson. Si tratta della persona che sta a fianco di Kim da dopo la separazione da Kanye West. Kim chiede con i suoi capelli decolorati raccolti in una crocchia attillata, il suo look da Met Gala: "Vuoi saltare sotto la doccia con me molto velocemente?". Pete, 28 anni, che stava chattando, getta a terra il telefono e le sigarette e corre dalla sua ragazza. Alcuni riferimenti erano già stati fatti durante la prima stagione, mentre sarà la prima volta che Pete Davidson comparirà effettivamente nello show. Inoltre nella nuova stagione si vedrà anche la seconda gravidanza di Kylie Jenner con Travis Scott, oltre che il matrimonio di Kourtney Kardashian con Travis Barker. E poi l'evoluzione di tutti i membri della famiglia, come Kendall Jenner, Kris Jenner e Khloé Kardashian.

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l'executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer.