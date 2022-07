Emmy, "Succession" in testa con 25 candidature

(ANSA) - NEW YORK, 12 LUG - Succession contro Squid Game contro Stranger Things; Hacks contro Ted Lasso e Only Murder in the Building, la serie comica di Hulu che vede in lizza anche Martin Short e Steve Martin come migliori attori: oltre 17mila membri della Television Academy hanno votato per le nomination agli Emmy, l'equivalente degli Oscar per la televisione.

La terza stagione della saga della famiglia del tycoon Roy Logan girata in Toscana, ispirata alle vicende della famiglia Murdoch, prodotta da Hbo e trasmessa su Sky Atlantic e Now, ha ricevuto più candidature di tutte le altre (25) seguita da "Ted Lasso" di Apple tv (20 come l'anno scorso) alla pari con "White Lotus" di Hbo, quest'ultima nella categoria delle serie limitate. Con 14 candidature la serie sudcoreana "Squid Game" uscita su Netflix ha conquistato il record di nomination per una serie in una lingua che non sia l'inglese.

Tra le serie comiche "Ted Lasso" se la dovrà vedere contro "Barry", "Hacks", "Only Murders in the Building", "Abbott Elementary", "What we do in the Shadows", "La fantastica signora Maisel" e "Curb Your Enthusiasm". Le serie drammatiche in gara sono, oltre a "Succession", "Stranger Things" e "Squid Game", anche "Ozark" di Netflix "Better Call Saul" di AMC, "Euphoria" (HBO), "Severance" (Apple TV+) e Yellowjackets (Showtime).

I vincitori quest'anno saranno annunciati in una cerimonia in prima serata sulla Nbc il 12 settembre. Torneranno in gara attori premiati nelle passate edizioni, tra cui Jason Sudeikis per "Ted Lasso" che se la dovra' vedere contro Bill Hader per "Barry", entrambi contro Steve Martin che non vince un Emmy dal 1969.

Tra le attrici: Jean Smart di "Hacks", se la dovra' vedere con Rachel Brosnahan di "La fantastica signora Maisel". Quinta Brunson ("Abbott Elementary") a 32 anni e' alla sua prima nomination, ma ha fatto la storia: le sue tre (anche per la serie comica e per la sceneggiatura) sono un record in un singolo anno per una donna afro-americana.

Tre serie amate dalla critica hanno dominato la categoria delle serie limitate drammatiche: sono "Dopesick" con Michael Keaton sulla crisi degli oppiacei, "the Dropout" e "Pam e Tommy" sul sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee. (ANSA).