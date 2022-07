Al bar o in treno con news, musica e calcio in 4K di tivùsat

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Bar, pub, e ristoranti. Ma anche mense, palestre, centri termali, ospedali, cliniche, uffici, sedi di partito, oratori, studi professionali, negozi e scuole. E infine treni, navi traghetto o da crociera.

Sono tanti i luoghi a cui serve un'offerta televisiva di qualità e in alta definizione, che non presenti problemi di ricezione del segnale dovuti allo switch off e che sia gratuita. E che non a caso negli ultimi mesi guardano sempre con maggiore curiosità e interesse a tivùsat, la piattaforma satellitare che non richiede un abbonamento e che conta oltre 130 canali tv, di cui 70 in Hd (conteggiando che dal 14 luglio ne arriveranno altri otto da Mediaset) e 7 in 4K, e oltre 40 canali radio. Per bar, pub e ristoranti l'offerta di calcio in chiaro e in Hd è davvero ampia. Basti pensare alle 17 partite di Champions League trasmesse da Canale 5 in questa stagione. Sempre le reti Mediaset hanno raccontato la Coppa Italia a partire dai sedicesimi di finale, oltre alla Supercoppa italiana. Su Rai1, poi, tutte le gare della Nazionale italiana. E dietro l'angolo c'è il Mondiale di calcio in Qatar in esclusiva gratuita con il canale Rai4K presente solo su tivùsat. Restando sul calcio, infine, anche Tv8 (che manda in onda anche alcuni Gp di Formula1) ha fatto la propria parte offrendo il meglio dell'Europa League e della Conference League. Ma tivùsat è anche informazione e vanta un bouquet esclusivo che annovera oltre 20 canali di news internazionali. Nel menù, inoltre, tanta musica a ciclo continuo con una vasta offerta di canali radio, condita da un bouquet di visual radio in Hd. Guardando infine ai canali in 4K, si scorgono offerte tematiche davvero interessanti come My zen, Travel Xp e Fashion tv. (ANSA).