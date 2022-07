Arriva Trump: Unprecedented, docuserie evento in tre parti

Le elezioni presidenziali del 2020 sono state le più controverse nella storia moderna degli Stati Uniti. Le telecamere hanno seguito in esclusiva la famiglia Trump durante gli ultimi mesi di campagna e subito dopo le elezioni.

Arriva in Italia domenica 10 luglio in esclusiva solo su discovery+ "TRUMP: UNPRECEDENTED", la docuserie evento in tre parti, prodotta da AJH Films con la regia di Alex Holder, che ripercorre le ultime sei settimane della campagna presidenziale del 2020 negli Stati Uniti con filmati inediti della famiglia di Donald J. Trump, incluse le loro reazioni all'esito delle elezioni e le loro dichiarazioni sull'assalto al Campidoglio avvenuto a Washington il 6 gennaio 2021.

Il documentario, su cui la famiglia e i suoi collaboratori non hanno avuto alcun controllo, include interviste senza filtri con il Presidente Trump e i membri della sua famiglia, tra cui la figlia Ivanka Trump, il genero Jared Kushner, i figli Donald Trump Jr. ed Eric Trump, e approfondimenti dei giornalisti che hanno seguito l'evoluzione degli eventi sul campo.

"TRUMP: UNPRECEDENTED" offre uno spaccato attuale sulla storia recente, con accesso inedito a contenuti esclusivi, tra cui l'ultima intervista che il Presidente ha rilasciato durante il suo mandato alla Casa Bianca.

"TRUMP: UNPRECEDENTED" (3x60') è prodotto da AJH Films per Warner Bros. Discovery. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+ da domenica 10 luglio. L'hashtag ufficiale è #Unprecedented. (ANSA).