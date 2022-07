Arriva su Sky serie thriller soprannaturale The Rising

All'insegna del thriller soprannaturale arriva, dal 15 luglio su Sky e in streaming su Now, The Rising - Caccia al mio assassino, la nuova serie Sky Original ideata da Julian Stevens, produttore di "The Fall" e "The Missing".

E' una storia sull'amore, la giustizia e il costo del perseguimento della verità in un mondo che vuole tenerla nascosta. La serie, in otto episodi, è diretta da Ed Lilly e prodotta da Julian Stevens e Pete McTighe (A Discovery of Witches). La serie è scritta da Pete McTighe, Charlene James (A Discovery of Witches), Roanne Bardsley (Free Rein), Gemma Hurley (Host) e Laura Grace (Das Boot).

Neve Kelly (Clara Rugaard) è morta. Comprensibilmente spaventata e confusa da questa nuova (non) esistenza, quando si accorge di essere stata uccisa è furiosa. Determinata a trovare il suo assassino e ottenere giustizia, sfrutta le sue nuove abilità soprannaturali per indagare dove la polizia non può arrivare, sulla sua stessa morte. In tal modo, scopre segreti profondamente sepolti ed è costretta a riesaminare tutto ciò che riguarda la sua vita e le persone a cui teneva. Il ritorno di Neve costringe tutti quelli che la circondano a cambiare, confessare o iniziare a coprire le loro tracce, incluso il suo fidanzato di lunga data Joseph Wyatt (Solly McLeod) e la sua enigmatica cugina, Alex Wyatt (Nenda Neururer). Anche la sua famiglia lotta per affrontare la perdita di Neve e i rapporti tra il padre Tom (Matthew McNulty) e l'amata madre Maria (Emily Taaffe), il patrigno Daniel (Alex Lanipekun), la sorellastra Katie (Robyn Cara) e il fratellastro Max (Cameron Howitt) si incrinano sempre di più. (ANSA).