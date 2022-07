Marella, miei viaggi in Italia che torna a vivere

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Grazie perché ci fai sognare". E' uno dei commenti che sta più ricevendo sui social, Paola Marella, l'esperta del settore immobiliare più famosa della tv italiana, apripista nel nostro Paese per i programmi di 'house hunting', di ritorno dal 3 luglio, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW (visibile su Sky Go e disponibile on demand) con l'edizione 2022 di Un sogno in affitto, un viaggio tra case di lusso e progetti di vacanze uniche in location come Porto Cervo, Sanremo, Costa Smeralda, Firenze. "Ho trovato un'Italia con una grande voglia di riprendersi - spiega all'ANSA- e la gioia di poter riaprire le porte. Questa, in fondo, è la prima estate in cui possiamo realmente tornare a vivere. Penso si percepisca ovunque come anche il ritorno della voglia di viaggiare." A giudicare dal riscontro che ottiene "credo che la gente ami molto i percorsi del programma, tra posti meravigliosi e compagni di viaggio sempre molto interessanti e generosi anche nel raccontarsi, con storie personali di valore". Anche stavolta infatti avrà a fianco in ognuna delle puntate, un ospite speciale: dopo aver viaggiato nelle precedenti edizioni, fra gli altri, con Gigi e Ross, Massimiliano Rosolino, Sergio Assisi e Paolo Conticini, la troveremo con Francesco Facchinetti a Porto Cervo, Fabio Troiano a Sanremo, Fabio Canino a Porto Rotondo e Cristina Parodi a Firenze. "Amo molto lo scambio anche umano che nasce in questi incontri, dal lavoro alla vita" sottolinea.

L'architetto e mediatrice immobiliare è stata fra le prime ad introdurre in Italia questo genere di programmi (occupandosi anche di style, moda e arredamento), dal Real Time a Sky. Ora "mi piacerebbe anche riproporre un programma sulla linea di Shopping night, che era una gara di arredamento. Le competizioni mi divertono moltissimo e sarebbe stimolante tornare a parlare di arredamento, un tema meno esplorato ma dove c'è tanto da raccontare, con tanti giovani talentuosi sulla strada del design e dell'interior". (ANSA).