Stranger Things 4, attesa finita disponibile il finale

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Sono disponibili su Netflix gli episodi conclusivi del Volume 2 di Stranger Things che chiuderà le vicende della quarta stagione, cioè circa un mese dopo il binge watching del Volume 1 iniziata il 27 maggio con i primi sette episodi. Molte le linee narrative lasciate in sospeso, per i fan e ora di scoprire come andrà a finire, dal momento che il Volume 2 è vero che contiene solo due puntate, ma decisamente lunghe: la prima di circa un'ora e mezza, la seconda addirittura di più di due ore. Insomma, il consiglio per i fan è di godersi le quasi quattro ore che restano al destino di Undici, Max, Steve, Eddie e Dustin. Destino precario visto che i fratelli Duffer hanno detto che qualcuno di loro morirà? Chi la spunterà tra Undici che ha riacquistato i suoi poteri, l'eroina della serie tv e Vecna, il villain della quarta stagione. Con il quarto capitolo, i nostri protagonisti sono sparpagliati per il mondo. In questi ultimi due episodi i fan si troveranno davanti al faccia a faccia tra il mostro e il resto dei protagonisti, in una battaglia in cui unire le forze sarà forse l'unico modo per uscirne. Probabilmente, assisteremo a una reunion complessiva o a distanza, ma coloro che si trovano nel Sottosopra potrebbero non vedere più la luce del sole mentre si profila all'orizzonte una quinta stagione che dovrebbe chiudere il cerchio. Da segnale ancora uan volta la musica a fare la differenza in questa serie: Dopo il successo di Running up that hill di Kate Bush, anche i Metallica si preparano a tornare in classifica grazie ad una delle scene più epiche di Volume 2 Joseph Quinn, che interpreta il nuovo personaggio Eddie nella quarta stagione della serie, in una scena suona Master Of Puppets. Nel cast Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner). (ANSA).