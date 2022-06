Su tivùsat i mondiali di calcio in 4K

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - L'Italia non ci sarà, ma la Rai - come in occasione degli Europei - scenderà in campo con gli uomini (e le immagini) migliori. Dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 in Qatar si disputeranno i Mondiali di calcio. E il servizio pubblico, che detiene i diritti tv delle 64 partite, ha deciso di fare le cose in grande. Tutte le gare che la Rai trasmetterà saranno prodotte anche in 4K. E saranno visibili sul canale Rai4K, disponibile su tivùsat. Basterà sintonizzarsi sul canale 210 della piattaforma satellitare gratuita. Per farlo sarà necessario disporre di un televisore 4K e di una Cam 4K certificata tivùsat (o di un decoder 4K). Dal punto di vista della qualità video e audio sarà un'esperienza unica e particolarmente coinvolgente. Sul canale Rai4K non viene trasmesso solo il grande calcio. Gli spettatori di tivùsat possono godersi la grande fiction Rai (da "Màkari" a "I Medici", da "L'amica geniale" a "Leonardo"), i documentari, a partire da quelli di Alberto Angela, e i grandi eventi della musica come l'Eurovision Song Contest. Ed è probabile che Amadeus, già al lavoro sul festival di Sanremo 2023, non si lascerà scappare l'occasione di illuminare il palco dell'Ariston in altissima definizione visiva e sonora. Il 4K di tivùsat non finisce con la Rai. Ci sono altri sei canali: MyZen, meditazione, esercizi di fitness e yoga; Nasa, immagini di grande impatto dalla stazione spaziale orbitante della Nasa; Eutelsat, il canale dimostrativo di Eutelsat che ha aperto le danze delle trasmissioni in ulta Hd; Fashion, una delle reti televisive satellitari più diffuse al mondo specializzata nel campo della moda; Museum, il primo canale 4K interamente dedicato alle arti visive; e TravelXp su viaggi e lifestyle. (ANSA).