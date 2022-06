Rai: Approfondimento, arrivano D'Amico e Damilano

Ilaria D'Amico, Marco Damilano, Giancarlo De Cataldo sono i volti nuovi dell'informazione Rai per la prossima stagione, pensata dalla nuova direzione Approfondimento con l'obiettivo di consolidare l'identità delle tre reti generaliste.

Il nuovo programma del giovedì che partirà il 6 ottobre in prima serata su Rai 2, Che c'è di Nuovo, condotto da Ilaria D'Amico, risponde proprio alle linee guida del secondo canale: un approfondimento leggero e irriverente, adatto a una rete basata sull'intrattenimento. La formula, ancora in fase di elaborazione, privilegerà le dichiarazioni singole senza interruzioni o sovrapposizioni. Monologhi brevi, affidati a persone comuni e note, interviste e reportage, da proporre a una sorta di giuria composta da quattro ospiti fissi tra giornalisti, esperti e liberi pensatori, che ne discuteranno giudicandoli e dividendosi come in un talent show delle idee.

E poi, tutti i giorni il fatto del giorno filtrato in 10 minuti da Marco Damilano con Il cavallo e la torre, in access dal lunedì al venerdì su Rai 3. Altra novità dell'autunno Tempo e mistero, in seconda serata il lunedì su Rai 1. Giancarlo De Cataldo, già magistrato autore di Romanzo criminale, ripercorre i grandi delitti della storia italiana per ricostruire il clima della società del tempo in cui sono stati compiuti. E l'attenzione alla cronaca prosegue nella stessa fascia su Rai 1 con Basco Rosso, dedicato all'addestramento dei corpi speciali dei Carabinieri che hanno aperto eccezionalmente i corsi di alcune unità speciali alle telecamere della Rai.

Il genere Approfondimento ribadisce poi i suoi punti di forza: per la fascia serale Porta a Porta con Bruno Vespa su Rai 1, #cartabianca con Bianca Berlinguer, Report, arrivato al suo 25esimo anno, con Sigfrido Ranucci, PresaDiretta con Riccardo Iacona, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli, su Rai 3. Per il daytime Agorà su Rai 3 con Monica Giandotti, che prende il posto di Luisella Costamagna, Ore 14 con Milo Infante su Rai 2. Nel weekend, su Rai 3, Agorà Weekend con Giusi Sansone, Mi Manda RaiTre con Federico Ruffo, O anche no, dedicato a inclusione e solidarietà, con Paola Severini Melograni, Timeline con Marco Carrara, dedicato ai social media, Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà con Lucia Annunziata, Frontiere con Franco Di Mare, Rebus, su informazione e cultura, con Corrado Augias e Giorgio Zanchini, Le parole con Massimo Gramellini e Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini.

Dalla direzione Cultura arriva la conferma di Che tempo che fa la domenica in prima serata su Rai3 e Sapiens il sabato sempre sulla terza rete con Mario Tozzi.

Un'attenzione particolare nell'approfondimento è dedicata poi ai temi della salute con Buongiorno benessere con Vira Carbone su Rai 1, lo storico Check up con Luana Ravegnini su Rai 2, e Elisir con Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi su Rai 3.

Ai problemi della violenza di genere sono dedicati Amore Criminale e Sopravvissute, quest'ultimo con Matilde D'Errico, su Rai 3. Ai disturbi dei comportamenti alimentari e alle sue implicazioni psicologiche e sociali il programma in seconda serata su Rai 3 Fame d'Amore con Francesca Fialdini. A donne e uomini comuni insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'Onoreficenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana è dedicato il programma Nuovi Eroi su Rai 3.

A programmi storici, come Un giorno in pretura su Rai 3 con Roberta Petrelluzzi, si aggiungono i più recenti Cose Nostre con Emilia Brandi su Rai 1, Onorevoli confessioni con Laura Tecce, Generazione Z, sul dialogo intergenerazionale, con Monica Setta e ReStart con Annalisa Bruchi, questi ultimi tutti su Rai 2.

(ANSA).