Ascesa e caduta di Kevin Spacey, Channel 4 prepara docuserie

(ANSA) - NEW YORK, 27 GIU - L'ascesa e la caduta di Kevin Spacey diventerà una docuserie. Si tratta di un progetto in due parti del network inglese Channel 4 con il titolo provvisorio di 'Spacey Unmasked'. Lo riferisce Hollywood Reporter.

La miniserie porterà la firma di Roast Beef Production in collaborazione con All3Media e intende offrire un punto di vista forense ad uno degli attori più potenti e rispettati al mondo.

Dall'infanzia ai primi successi a Broadway fino ad essere consacrato alla fama per poi andare in caduta libera con le accuse di abusi e molestie sessuali da parte di diversi uomini.

Dietro la macchina da presa ci sarà Kira Phillips.

L'annuncio della serie viene a circa due settimane dall'apparizione dell'attore per la prima volta in un tribunale di Londra, seguirà quindi gli esiti dei due processi contro di lui: quello civile che si svolgerà a New York il prossimo ottobre e quello penale in corso nel Regno Unito. (ANSA).