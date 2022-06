Samuel Peron, vivo la vita che ho sempre sognato

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Sto vivendo la vita che ho sempre sognato, non mi fermo un attimo. La mia strada è in costante evoluzione. E' come la lettura libro, se ti interrompi a metà non sai come va a finire. Io spero che sia un tomo bello grosso": è pieno di entusiasmo Samuel Peron, reduce da un'ottima stagione televisiva e dal 6 giugno inviato di "Camper" e "Weekly", i due programmi principali del palinsesto estivo del day time di Rai1, condotti rispettivamente da Tinto e Roberta Morise e da Carolina Rey e Fabio Gallo. "Sono davvero felice del mio percorso lavorativo, ma non so dove mi porterà. Di certo sto seminando e ancora imparando", dice in un'intervista all'ANSA il ballerino di Marostica, tra i più amati e 'storici' insegnanti di "Ballando con le stelle", lo show di Milly Carlucci per il quale è in attesa di riconferma per la prossima edizione. In giro nei luoghi più affascinanti d'Italia per raccontarne le bellezze, Peron afferma di amare il lavoro da inviato "perché è dinamico, e mi mette in contatto con persone e realtà nuove con cui interagire. A Camper (in onda dal lunedì a venerdì a mezzogiorno, ndr) mi muovo per le spiagge a far divertire la gente. Nel fine settimana invece con Weekly (sabato e domenica mattina alle 8.30 su Rai1) vado alla scoperta delle meraviglie dell'Italia e le racconto a modo mio". Reduce dal successo ottenuto nella trasmissione di Serena Bortone "Oggi è un altro giorno" e nella rubrica sul fitness all'interno del programma di Vira Carbone "Buongiorno Benessere", due avventure che Peron dovrebbe riprendere in autunno, l'artista, 40 anni compiuti ad aprile scorso, sta vivendo un momento felice anche dal punto di vista personale perché presto avrà un figlio dalla compagna Tania Bambaci. "Sarà un'estate di preparativi", afferma, "Dicono che si matura quando si diventa papà. Da anni chiedevo a Tania di avere un figlio. Arriverà in autunno". (ANSA).