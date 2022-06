Sky: Zlatan, il biopic che racconta l'ascesa di Ibrahimović

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il biopic, tratto dell'autobiografia "Io, Ibra" scritta da David Lagercrantz con Zlatan Ibrahimović, racconta l'ascesa del grande campione del calcio, concentrandosi sulla sua infanzia e adolescenza, fino ai primi grandi ingaggi internazionali.

Arriva in prima tv lunedì 27 giugno Zlatan, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand anche in qualità 4K.

Con la regia di Jens Sjögren, protagonisti sono Granit Rushit e Dominic Andersson Bajraktari, che interpretano Ibrahimović da adulto e da bambino, Cedomir Glisovic e Merima Dizdarević, rispettivamente il padre e la madre del campione, Emmanuele Aita nel ruolo di Mino Raiola e Duccio Camerini nei panni di Luciano Moggi. Il film è prodotto da BR•F e B-Reel Films AB e distribuito da Universal pictures e Lucky red in associazione con 3 MARYS.

La storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in sé stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l'Ajax Amsterdam, la Juventus, l'Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint Germain e il Manchester United. (ANSA).