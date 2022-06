Su Sky Franco Grillini, storia di una rivoluzione gentile

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Testimonianza di trent'anni di battaglie per i diritti civili, un docu-film incentrato sulla figura di Franco Grillini, politico e attivista bolognese da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGBT: è 'Let's Kiss - Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile', in esclusiva su Sky Documentaries sabato 25 giugno alle 21.15 e disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Attraverso il racconto in presa diretta del protagonista, il biopic, con tono leggero e materiale documentale inedito, ricostruisce i luoghi simbolo della sua vita e oltre quarant'anni di storia politica italiana e testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignità e dell'uguaglianza su un tema attualissimo che ancora oggi, pur riguardando milioni di persone, resta fortemente divisivo quando non ignorato.

Il film è diretto da Filippo Vendemmiati ed è stato realizzato con il sostegno del Gruppo Unipol, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e del ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Let's Kiss - Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile è una co-produzione Genoma Films di Paolo Rossi Pisu con Albedo Productions di Cinzia Salvioli e arriverà su Sky Documentaries il 25 giugno. (ANSA).