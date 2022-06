Talkwalker, Amici, GF Vip e Sanremo i programmi più social

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Amici di Maria De Filippi, Grande Fratello Vip, Sanremo: sono stati questi i programmi più social della stagione 2021-2022, secondo l'analisi di Talkwalker.

La multinazionale di Social e Consumer Intelligence misura ogni giorno le interazioni sui social che riguardano l'offerta di contenuti video in Italia: dai dati raccolti emerge che sono state le 187 puntate di Amici a totalizzare il maggior numero di interazioni (95,2 milioni). Secondo posto per un altro programma Mediaset, Grande Fratello Vip, che in 50 puntate ha generato 64 milioni di interazioni complessive. Medaglia di bronzo per le cinque serate del Festival di Sanremo (Rai), con oltre 45 milioni di interazioni. Nella top five, anche l'Eurovision Song Contest e Che tempo che fa (Rai). Mentre X Factor (Sky), all'8/o posto della classifica dei programmi, è il primo per l'offerta dei canali pay, con 10,4 milioni di interazioni.

Se invece si prendono in esame i tre principali canali all news, SkyTG24 porta a casa 39 milioni di interazioni (di cui 10,8 milioni su Facebook, 27 milioni su Instagram e 1,3 milioni su Twitter), seguito da Mediaset TgCom24 con 19 milioni interazioni (13 milioni su Facebook, 4,6 milioni su Instagram e 1,4 milioni su Twitter) e quindi RaiNews24 con 3 milioni di interazioni di cui 1,7 milioni su Facebook, 735 mila su Instagram e 479 mila su Twitter. “Guardando nel complesso alle interazioni di questa stagione invernale – conclude Stefano Russo di Talkwalker – possiamo rilevare una variazione dell’engagement sviluppato da emittenti e programmi tv in leggero calo (-7%). Le interazioni infatti sono passate da 1,3 miliardi a 1,2. Una flessione, anomala per la Social TV che negli ultimi anni ha registrato sempre crescite a doppia cifra, che si spiega col fatto che lo scorso anno erano in vigore restrizioni e lock down che nel corso dell’anno avevano ulteriormente spinto la fruizione di video e social.”

Nella categoria delle piattaforme di streaming vincono invece i Ferragnez (PrimeVideo), con 9,8 milioni di interazioni. Seguono La Casa di Carta (Netflix) e Lol - Ride è fuori, sempre PrimeVideo. Per quanto riguarda invece le interazioni generate dai singoli canali tv, la classifica stilata da Talkwalker mostra al primo posto Sky Sport Uno con quasi 350 milioni di interazioni, seguito da Canale 5 e da Rai 1.