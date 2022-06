Su TimVision la serie post-apocalittica Station Eleven

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Uno scenario post-apocalittico, con una narrazione che segue i sopravvissuti a una devastante pandemia influenzale: è la serie tv Station Eleven, in esclusiva su TimVision dal 24 giugno. Dieci episodi per una storia sviluppata su diverse linee temporali, che raccontano il mondo andato distrutto e come i protagonisti provano a conservare il meglio di ciò che si è perduto.

Tratta dall'omonimo romanzo di Emily St. John Mandel, la serie è una creazione di Patrick Somerville, affiancato dal regista e produttore esecutivo Hiro Murai. Nel cast ci sono Mackenzie Davis, Gael García Bernal, Himesh Patel, David Wilmot, Nabhaan Rizwan, Philippine Velge, Daniel Zovatto, Lori Petty.

Station Eleven, una produzione Paramount Television Studios, negli Usa è andata in onda su HBO Max lo scorso dicembre.

(ANSA).