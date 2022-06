Su Sky La cena perfetta, con Esposito e Scarano

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Un camorrista dal cuore buone e una chef piena di ambizioni: sono i protagonisti de La cena perfetta, in prima tv domani sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, oltre che in streaming su Now e disponibile on demand.

Per la regia di Davide Minnella, la pellicola è un food movie, dallo sfondo crime ma senza rinunciare a commedia e romanticismo: Salvatore Esposito è Carmine, camorrista poco adatto alla vita criminale che viene spedito a Roma per gestire un ristorante destinato al riciclaggio di denaro sporco. Ma lì si appassiona alla ristorazione, soprattutto grazie all'arrivo della giovane chef Consuelo, interpretata da Greta Scarano. Nel cast, anche Gianluca Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili e Antonio Grosso. Il film vede anche la partecipazione della chef stellata Cristina Bowerman. (ANSA).