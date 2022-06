Il Festival delle famiglie in diretta su Rai1

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il Festival delle Famiglie sarà trasmesso su Rai 1 il 22 giugno a partire dalle 18.15, in diretta e in mondovisione dall'Aula Paolo VI. Papa Francesco parteciperà al primo appuntamento pubblico che darà il via al 'Decimo Incontro Mondiale delle famiglie' in programma a Roma dal 22 al 26 giugno. 'The beauty of family' è il tema dell'evento che sarà condotto da Amadeus e Giovanna Civitillo.

(ANSA).