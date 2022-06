Su Rete4 la docuserie Dynasties sulle famiglie animali

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Sei specie animali, in pericolo o in via di estinzione, conosciute per formare gruppi familiari compatti. E' il documentario evento firmato dalla Bbc 'Dynasties II - L'avventura della vita', che andrà in onda in Italia su Rete4 da martedì 21 giugno.

Un protagonista diverso per ogni puntata, dedicata a una delle sei specie: dalla mamma ghepardo che deve preparare le figlie a sopravvivere da sole, all'elefantessa che compatta il branco per prepararsi all'arrivo di due gemelli e alle lotte per la sopravvivenza fra i Puma. Fino ad arrivare alle faide interne di un clan di iene, alle alleanze fra le compagnie di macachi e alla lotta per la sopravvivenza dei suricati. Sempre seguendo il filo rosso della narrazione delle dinamiche familiari e di branco che si formano nel mondo animale.

Al termine anche un dietro le quinte sulle peculiarità dell'impegno di Bbc nel produrre simili documentari, attraverso la sua Natural History Unit. Dynasties è un progetto guidato da Mike Gunton: dal 2009 il direttore creativo del Nhu, Gunton è anche membro della Royal Television Society. Produttore della serie è Simon Blakeney, regista, editor, producer, già impegnato in Life, Africa, e Shark. (ANSA).