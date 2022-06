Oltre 6200 strutture ricettive hanno scelto tivùsat

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Sono oltre 6.200 le strutture ricettive in Italia che hanno scelto tivùsat. Stiamo parlando di alberghi, bed and breakfast, agriturismi e villaggi turistici che hanno deciso di affidarsi alla piattaforma satellitare gratuita per l'offerta televisiva capace di garantire ai clienti un bouquet con oltre 130 canali di cui oltre 60 in Hd e 4K.

Numeri - precisano ai piani alti di tivùsat - che sono frutto anche dell'attuale roadshow nel mondo dell'hospitality. Una vera e propria fiera itinerante della tv (nove regioni dal 24 febbraio al 10 novembre) che il 7 luglio - dopo Liguria, Lazio, Marche, Emilia Romagna e Sicilia - farà la sesta tappa in Piemonte e in particolare a Pollenzano-Bra, in provincia di Cuneo presso l'Albergo Dell'Agenzia. Un modo per portare sul territorio informazione e formazione in generale per le migliori aziende che operano nel mercato della tv satellitare e in particolare per gli addetti ai lavori come tecnici installatori, rivenditori di elettronica di consumo e albergatori. Proprio nell'ultima tappa siciliana sono emerse due richieste specifiche: una comunicazione puntuale sulla data di spegnimento dei canali Mpeg2 e un'informazione costante sullo stato dei fondi residui per i bonus tv. Un modo, quello di tivùsat, per coadiuvare le istituzioni, aiutare i consumatori e agevolare il lavoro di tutta la filiera. Ora che il turismo sta registrando un'impennata senza precedenti, superando anche i numeri del 2019, il fiore all'occhiello dell'offerta di tivùsat è certamente l'informazione. Una visuale a 360 gradi per ospiti italiani e stranieri delle strutture alberghiere. Su tivùsat, infatti, ci sono le news nazionali e quelle locali con ben 23 tg regionali Rai. E i turisti stranieri - che costituiscono il 58% delle presenze in hotel in Italia - avranno a disposizione un bouquet esclusivo (con oltre 20 canali) tutto dedicato alle news internazionali. (ANSA).