Marco Berry su DMax alla scoperta di Questo strano mondo

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Conduttore, divulgatore, illusionista. Una lunga carriera tra tv, teatro e magia, spirito curioso e instancabile indagatore della realtà in ogni sua forma, Marco Berry debutta su DMax con "Questo strano mondo", viaggio per spiegare alcuni tra i fenomeni più bizzarri e curiosi al mondo, al via martedì 21 giugno alle 21.25 sul canale 52. Obbiettivo, cercare di capire perché l'impossibile, a volte, diventa possibile.

Avvenimenti che sembrano sfidare ogni logica, fenomeni che razionalmente non sarebbero mai potuti accadere: nel programma, adattamento italiano del programma Strange Evidence realizzato da Warner Bros, con l'aiuto di Berry osserveremo ogni angolo della Terra attraverso testimonianze dirette e filmati sia da telecamere stradali o di sicurezza che di utenti "armati" di cellulare.

Tra le storie, incredibili fenomeni metereologici nel Midwest americano o nei siti Maya, animali mai visti prima in Alaska, avvistamenti di oggetti volanti non identificati nei cieli della California, incontri ravvicinati nelle profondità oceaniche, curiosi fasci di luce che squarciano il cielo in Argentina, inspiegabili rumori in una cittadina del Canada.

Sarà Berry a spiegare e dimostrare attraverso scienza e razionalità - ed esempi di simili fenomeni italiani, recenti e non - l'origine scientifica di quanto mostrato. Per le riprese sono stati scelti i sotterranei del Bunker del Monte Soratte (RM), luogo ricco di storia, nascondiglio di nazisti durante l'occupazione tedesca nella Seconda Guerra Mondiale, poi tornato in auge durante la Guerra Fredda come rifugio antiatomico e oggi sito didattico "della memoria". In occasione del set del programma è stato attrezzato come un laboratorio investigativo.

(ANSA).