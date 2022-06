Bridgerton, Regé-Jean Page potrebbe tornare nella terza stagione

(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - Regé-Jean Page potrebbe tornare nel cast di Bridgerton. Lo rivela 'The Sun' secondo cui l'attore, che interpreta il ruolo di Simon Bassett, duca di Hastings, è in trattative per riapparire alla terza stagione.

"Rege-Jean Page - scrive il tabloid inglese citando una sua fonte - è stato sempre molto fermo sulla sua intenzione di lasciare lo show dopo la prima serie e di passare ad altri progetti. Ma di recente c'è stato un dialogo tra lui e i responsabili della serie. Non c'è un accordo formale, ma tenete d'occhio prossimi sviluppi".

La terza stagione di Bridgerton, prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers e dall'ideatore e showrunner Chris Van Dusen, ispirata ai romanzi di Julia Quinn, sulla ricca e nobile famiglia londinese dei Bridgerton nell'Inghilterra del periodo Regency nella prima metà dell'800, sarà incentrata sulla vita amorosa di Penelope Featherington (Nicola Mary Coughlan).

(ANSA).