Scacchi: da domani ad Acqui Terme il mondiale dei veterani

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - I grandi veterani della scacchiera si sfideranno ad Acqui Terme (Alessandria) da domani al 29 giugno nei Campionati mondiali seniores a squadre per over 50 e over 65. E' prevista la partecipazione di oltre 200 giocatori, tra cui spiccano dei nomi considerati leggendari dai cultori del nobil giuoco: come quello dell'inglese Nigel Short, 57 anni, che nel 1993 sfidò Kasparov in un match valido per il titolo mondiale; o quello di Nona Gaprindashvili, georgiana, ex Campionessa del mondo, che a 81 anni si mantiene ancora in attività e di recente è balzata agli onori delle cronache dopo avere annunciato una causa a Netflix per il contenuto di un dialogo, durante la serie tv "La Regina degli Scacchi", in cui era menzionata. L'Italia partecipa agli over 50 con una squadra composta dai grandi maestri Michele Godena, Carlos Garcia Palermo e Alberto David e i maestri internazionali Giulio Borgo e Fabrizio Bellia; è quinta nel tabellone di partenza ed è considerata dagli esperti in grado di competere per le prime posizioni. (ANSA).