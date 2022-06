Progetto per un sequel del 'Trono di spade'

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Mentre si prepara al lancio di una serie prequel de Il Trono di Spade, la HBO sta anche pensando a un possibile sequel incentrato su uno dei personaggi più riconoscibili della serie originale: Jon Snow interpretato da Kit Harington. Lo riportano i principali siti di settore americani, da Deadline a The Hollywood Reporter.

Se il progetto andasse in porto, la serie racconterebbe la storia post-Westeros di Jon Snow, alias Aegon Targayen. Si tratterebbe del primo spinoff e del primo sequel del fantasy, andato in onda su HBO per otto stagioni. Negli ultimi anni, infatti, la rete si è concentrata sui prequel di Game of Thrones. Il 22 agosto, in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky e in streaming su Now approderà House of the dragon. (ANSA).