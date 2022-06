Disney, in arrivo 2/a stagione Monsters Co e Cip e Ciop

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Nuove produzioni di serie animate in arrivo su Disney+ e altre piattaforme Disney nel 2023, e oltre.

Tra gli annunci all'Annecy International Animation Film, quello del via alla produzione della seconda stagione della serie Disney+ di successo Monsters & Co. La Serie - Lavori in corso!, che debutterà nel 2023 e vedrà, nella versione originale, il ritorno dello stellare cast di voci della serie, tra cui Billy Crystal (Mike Wazowski), John Goodman (James P. "Sulley" Sullivan), Ben Feldman (Tylor Tuskmon), Mindy Kaling (Val Little), Henry Winkler (Fritz), Lucas Neff (Duncan) e Alanna Ubach (Cutter).

Anche Cip e Ciop: Al parco, che segue Cip e Ciop e le loro avventure nella grande città, è stata rinnovata per una seconda stagione, che vedrà l'amatissimo duo affiancato da altri iconici personaggi Disney, tra cui Paperino e Pluto, in storie più grandi e coraggiose.

Svelato anche che una nuova serie animata ispirata al popolare franchise musicale Disney Zombies è in produzione come la serie di avventure epiche Dragon Striker e la commedia spettrale The Doomies.

Terza stagione per i successi Disney Junior Spidey e i suoi fantastici amici e Topolino - La Casa del divertimento. Inoltre sono stati ordinati episodi aggiuntivi per alcune delle prossime serie Disney Television Animation, tra cui Hamster & Gretel, Kiff, Hailey's On It e Primos. Ulteriori annunci hanno riguardato l'antologia fantascientifica africana di Disney+ Kizazi Moto: Generation Fire; un primo sguardo esclusivo alla nuova serie prescolare Kiya and the Kimoja Heroes, sugli eroi della comunità ispirati alle tradizioni e alle culture dell'Africa meridionale; l'annuncio che, dopo cinque stagioni, PJ Masks - Super Pigiamini vedrà protagoniste le icone prescolari Gattoboy, Geco e Gufetta ai quali si unirà una squadra anti-crimine. Altre novità riguardano Star Wars: Young Jedi Adventures, il primo lungometraggio per bambini in età prescolare che uscirà su Disney Junior e su Disney+ nella primavera 2023, insieme a Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur, che segue le avventure di una ragazzina super geniale di 13 anni e il suo dinosauro T-Rex di 10 tonnellate.