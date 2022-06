Squid Game diventa un reality, in palio un premio record

(ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - La satira distopica e violenta di "Squid Game" diventa un reality: Netflix ha annunciato una versione "real life" della sua serie piu' vista di sempre con 456 giocatori che si scontreranno in una serie di giochi ispirati, ma solo in parte, a quelli della serie record sudcoreana.

In palio saranno 4,56 milioni di dollari, cifra che legittima l'affermazione del colosso dello streaming che sara' "la piu' grande competizione reality finora". L'annuncio al Banff World Media Festival fa seguito a quello che l'edizione "fiction" di "Squid Game" e' stata rinnovata per una seconda stagione, e gia' si parla di una terza: "L'universo di Squid Game e' appena cominciato", ha detto il capo del content Ted Sarandos.

Girato in Gran Bretagna nell'arco di quattro settimane, il nuovo reality si articolera' in dieci puntate, una in piu' della serie originaria, e Netflix ha diffuso un videoclip di anticipazione. E' stata aperta anche la ricerca del cast con un sito dedicato: SquidGameCasting.com.

Netflix cerca concorrenti da tutto il mondo a patto che parlino inglese, un obbligo potenzialmente controverso visto che la serie originale era in coreano, ma indubbiamente pragmatico dal momento che le regole dei giochi saranno date da un altoparlante e tutti i giocatori dovranno essere in gradio di comprenderle. Se lo show avra' successo ne verrano prodotte versioni in altre lingue, cosi' come altri reality di Netflix come "The Circle" e "Love is Blind" sono stati adattati per vari paesi. (ANSA).