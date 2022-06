Il 19 giugno in prima tv su Sky L'Arminuta di Giuseppe Bonito

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Dal regista di Figli, Giuseppe Bonito, arriva in prima tv su Sky L'Arminuta, pellicola vincitrice del David di Donatello 2022 per la sceneggiatura non originale. Tratta dal romanzo bestseller di Donatella Di Pietrantonio, vincitore del Premio Campiello 2017, sarà in onda domenica 19 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Nel film Sofia Fiore interpreta L'Arminuta, con lei nel cast ci sono Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti e Andrea Fuorto. Il film è prodotto da Maro Film, Baires Produzioni, Kaf con Rai Cinema e distribuito da Lucky Red.

Estate 1975. Una ragazzina di 13 anni viene restituita alla famiglia cui non sapeva di appartenere, diventando, senza volerlo, "l'arminuta" cioè la ritornata. All'improvviso perde tutto della sua vita precedente: una casa confortevole e l'affetto esclusivo riservato a chi è figlio unico, venendo catapultata in un mondo estraneo. (ANSA).