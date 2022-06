Squid Game 2 ci sarà, l'annuncio ufficiale di Netflix

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Squid Game 2, la serie coreana dei record, si farà. L'annuncio ufficiale ancora mancava, ma è arrivato tramite un post sui social di Netflix.

La serie è tra le più viste di sempre sulla piattaforma streaming con 1,54 miliardi di ore visualizzate solo nel primo mese di programmazione. "Luce Verde", si legge nel post che Netflix ha pubblicato per il lancio del teaser. Accanto è stato pubblicato un messaggio che Hwang Dong-Hyuk, l'autore, produttore e regista della serie, ha rivolto ai fan, con un particolare ringraziamento e piccole anticipazioni: al momento sappiamo per esempio che il protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) e il Front Man (Lee Byung-hun) torneranno anche nella seconda stagione. Farà il suo ingresso sulle scene anche il fidanzato di Young-hee, la bambola gigante che nella serie intona una canzoncina inquietante prima di verificare che tutto venga fatto secondo le regole.

"Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game lo scorso anno. Ma ci sono voluti 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie più popolare di sempre su Netflix. Come sceneggiatore, regista e produttore di Squid Game, un enorme ringraziamento ai fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato e amato il nostro show", scrive. "E ora, Gi-hun sta per tornare. Il Front Man sta per tornare. La seconda stagione sta per arrivare. Potrebbe tornare anche l'uomo in giacca e cravatta con i ddakji. Ci sarà anche il fidanzato di Young-hee Cheol-su. Continuate a seguirci per un nuovo turno di gioco".

Come anticipato dal creatore della serie, quindi, nella nuova stagione tornerà il protagonista, Gi-hun, uscito vincitore (e unico sopravvissuto) dal folle gioco organizzato dal Front Man. (ANSA).