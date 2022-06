Coppia Falcone-McCarthy, si ride con God's Favorite Idiot

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Pronti, si ride finalmente. La coppia anche nella vita Ben Falcone e Melissa McCarthy (celebre soprattutto per il suo ruolo di Sookie nella longeva serie tv Una mamma per amica) recita e produce una serie che già dal titolo la dice lunga, God's Favorite Idiot, esilarante di dimensioni bibliche: l'impiegato del team di un'azienda informatica diventa l'involontario messaggero di dio. Ma non è tutto… la storia include anche pattini a rotelle, un lago di fuoco e un'imminente apocalisse. Una comedy dai risvolti fantasy in arrivo su Netflix dal 15 giugno (il primo blocco di 8 puntate) per un totale di 16 puntate.

Dopo essere stato colpito da un fulmine proveniente da una nuvola, Clark Thompson (Falcone) scopre di possedere improvvisamente la capacità di brillare. I suoi colleghi, tra cui la sua ragazza Amily Luck (Melissa McCarthy), credono che questo possa essere in qualche modo correlato a Dio. Le loro paure sono confermate quando un angelo dice a Clark che è il messaggero di Dio e deve impedire che avvenga l'Apocalisse.

L'uomo si troverà così alle prese con una serie di eventi complicati con il compito di salvare il mondo, senza sapere come, e affronterà personaggi biblici come i cavalieri dell'Apocalisse e Satana.

Nel cast della serie tv ci sono anche Yanic Truesdale (già visto in Una mamma per amica) che interpreta l'arcangelo Chamuel e Usman Ally nei panni di Mohsin Raza, che verrà coinvolto da Clark in una battaglia nei cieli. Ana Scotney (Educators) è Wendy, mentre Chris Sandiford è il leale e fastidioso Tom. E ancora Steve Mallory, che interpreta un manager di basso livello; Leslie Bibb, che è Satana.

La serie è stata creata da Falcone, che partecipa anche come produttore esecutivo insieme a McCarthy, tramite la loro compagnia di produzione On the Day. La serie è diretta da Michael McDonald, regista della serie Nobodies, interpretata dalla coppia. Melissa McCarthy e Ben Falcone sono marito e moglie dal 2005.

Insieme hanno lavorato a numerosi progetti tra i quali Bridesmaids, Tammy, Superintelligence e The Boss. La coppia ha anche recentemente collaborato al film Thunder Force, interpretato da Melissa. (ANSA).