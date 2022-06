Nuova docu-serie Sky Original sul sequestro Dozier

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - A cavallo tra il 1981 e il 1982, per la prima volta nella storia, un alto ufficiale statunitense finisce nelle mani di un gruppo terrorista: è il generale della Nato James Lee Dozier, rapito dalle Brigate Rosse mentre si trovava nella sua sua abitazione veronese il 17 dicembre 1981.

Gli aspetti più inquietanti di quella che, a distanza di quarant'anni, resta una vicenda controversa vengono raccontati nella nuova docu-serie Sky Original "Il sequestro Dozier - Un'operazione perfetta" in arrivo su Sky Documentaries da lunedì 13 giugno alle 21.15 e disponibile anche on demand e in streaming su Now.

La docu-serie, realizzata da Dazzle, è scritta da Davide Azzolini, Fulvio Bufi e Massimiliano Virgilio, con la regia di Nicolangelo Gelormini. Nei 42 giorni di prigionia del generale, il governo e le forze dell'ordine italiani, sotto la pressione degli americani, si battono per evitare il tragico epilogo del sequestro Moro avvenuto tre anni prima: il 28 gennaio 1982, un magistrale blitz nel covo padovano dei brigatisti salva la vita del generale Dozier e condanna all'arresto l'intero gruppo rivoluzionario. Il caso sembra essersi risolto nel migliore dei modi, ma non è così. Poco tempo dopo, il confine tra vittime e carnefici si assottiglia: una squadra speciale della polizia di stato è accusata di aver perpetrato atroci torture e violenze sui brigatisti, sotto diretto ordine delle istituzioni italiane.

Il caso si riapre.

Attraverso le interviste al generale Dozier e ai testimoni diretti, filmati e immagini di archivio, la docu-serie indaga un'epoca drammatica della storia italiana, in cui la distinzione tra lecito e proibito si confonde e la violenza non è più solo un'arma del terrorismo, ma pervade l'intero tessuto politico e sociale. "Rapimento senza riscatto" e "A ogni costo" sono gli episodi in onda il 13 giugno. Mentre il 20 giugno saranno proposti "La notte della verità" e "Ritirata strategica".

