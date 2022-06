Carolina Rey-Fabio Gallo, nuova coppia per Weekly su Rai1

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Le vacanze, quelle vere o anche solo sognate. La bellezza dell'Italia, le sue storie e i suoi luoghi.

Ma anche una finestra sempre aperta sull'attualità. Parte l'11 giugno Weekly, il nuovo programma di Rai1 che darà il buon giorno all'Italia ogni sabato e domenica dalle 8.30. Padroni di casa, la nuova coppia Carolina Rey (per tanti, volto amato dai tempi di Rai Gulp) e Fabio Gallo (che lascia i mari di Linea Blu), insieme alla giornalista Cora Boccia.

"Sarà una finestra aperta sul nostro Paese per riscoprirlo e con una voglia matta di raccontarlo con l'energia giusta, dopo i due anni che abbiamo affrontato", raccontano i conduttori. Nel primo weekend si parte subito da Maratea (Pz), Taormina (Me) e Fossombrone (Pu) con inviati Barbara Di Palma, Samuel Peron e Vito Francesco Paglia. Primi ospiti in studio saranno, invece, la schermitrice Margherita Granbassi, pronta a partire con una nuova avventura televisiva, e l'artista Stefano Pilato. Occhi puntati anche sulle nuove generazioni con la rubrica curata da Savino Zaba mentre lo spazio dell'oroscopo è affidato ad Antonio Capitani. Tutto sulle note della Morning Band. (ANSA).