Alberto San Juan è stilista Balenciaga in serie Disney

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Cristòbal Balenciaga odiava parlare di sé, tanto da rilasciare una sola intervista in tutta la sua vita. Eppure non è questo il motivo per cui è difficile raccontare chi fosse davvero. Alberto San Juan si calerà nei panni di uno degli stilisti più iconici di tutti i tempi nella serie Disney+ Balenciaga (titolo provvisorio).

San Juan ha vinto due volte il Premio Goya: come miglior attore protagonista per Under the Stars (Bajo las estrellas, 2008) e come miglior attore non protagonista per Sentimental (2021).

L'attore ha dichiarato: "Partecipare a questo progetto è un onore. È una sfida per tutti. Come lo è sempre, ma questa volta un po' di più. È quasi come girare tre film in quattro mesi, in diverse lingue e con un intervallo di alcuni decenni tra l'inizio e la fine. E' un'emozione!". Ad affiancarlo nella serie un team guidato dai creatori di Loreak (Flowers), Handia e La trincea infinita, Jose Mari Goegana, Jon Garaño e Aitor Arregi, sceneggiatori insieme a Lourdes Iglesias e registi di questa serie che ritrae un uomo enigmatico con un talento straordinario che ha sfidato le convenzioni sociali del suo tempo e rivoluzionato il mondo della moda. La serie racconta la storia di un uomo che osa sfidare il suo status sociale in quanto figlio di una sarta e di un pescatore. Grazie al suo talento naturale, al lavoro costante e al suo fiuto per gli affari, Balenciaga diventa uno dei più importanti stilisti di moda di tutti i tempi. Ossessionato dalla ricerca della propria autorialità, tra le voci che giudicano il suo lavoro e la solitudine che deriva dall'essere un artista, il pubblico assisterà alla costante decostruzione e ricostruzione delle grandi perdite di questo maestro: il suo compagno di vita, sua madre e il suo Paese. La costumista Bina Daigeller, nominata all'Oscar per il film live-action Walt Disney Studios Mulan, e il modellista Pepo Ruiz Dorado dirigono un reparto di 30 persone che sta ricreando i disegni del maestro di Getaria. Si svolge nel periodo che va dalla guerra civile spagnola ai primi anni '70, sarà girato su oltre 90 set in Spagna e Francia. (ANSA).