Tv: riparte Ballando on the Road

Ritorna per l'ottava stagione Ballando On The Road, il talent show itinerante ideato da Milly Carlucci che torna in giro per l'Italia alla scoperta di nuovi talenti di ballo.

Anche quest'anno il live casting avrà una formula mista. La prima parte della selezione sarà virtuale e avverrà attraverso l'invio da parte degli iscritti di un video che verrà visionato e giudicato dalla nostra giuria tecnica e da Milly Carlucci.

I selezionati da questa prima fase verranno convocati ad una delle 3 tappe in presenza (Lombardia - Campania - Lazio) che si svolgeranno durante 3 fine settimana nei mesi di giugno e luglio all'interno dei Centri Commerciali nostri partner. Le prime due tappe si terranno rispettivamente l'11-12 giugno a Busnago presso il Centro Commerciale Globo, e il 18-19 giugno a Caserta presso il Centro Commerciale Campania, l'ultima tappa si svolgerà a Roma il 16-17 luglio presso la Palestra del Foro Italico.

Accanto a Milly saranno presenti ad ogni tappa i Maestri di Ballando Con Le Stelle capitanati da Vito Coppola, vincitore dell'ultima edizione di Ballando con le stelle e ospiti che si uniranno strada facendo.

Da questa seconda fase verranno selezionate 32 unità di ballo che prenderanno parte alle puntate televisive di Ballando On The Road (Rai 1) e, 8 di queste unità, approderanno al torneo di Ballando Con Te all'interno di Ballando con Le Stelle.

Negli ultimi due anni, una nutrita selezione dai casting di Ballando On The Road è diventato il corpo di ballo de Il Cantante Mascherato, novità di Rai1. Dunque, per tutti i partecipanti ai casting di Ballando On The Road c'è la reale possibilità di arrivare alla ribalta sulla rete ammiraglia della Rai.

Inoltre, grazie al gemellaggio tra Ballando On The Road e il Fini Dance Festival di New York, ci sarà la possibilità di essere selezionati ed invitati al prestigioso Festival, sia per esibirsi che per partecipare a stage con coreografi internazionali. Per tutti i partecipanti ci sarà anche la possibilità di essere selezionati da Simone Di Pasquale e ricevere una borsa di studio per il Dance Camp Full Out 2022.

