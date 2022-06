M5s: Conte, nostra immagine distorta su tv e giornali

(ANSA) - MESSINA, 08 GIU - "La nostra immagine sulle televisioni e sui giornali è completamente distorta. Ma vi dico che dovete preoccuparvi quando non ci attaccheranno più, vorrà dire che non stiamo lavorando per voi, ma per un comitato d'affari". La ha detto Giuseppe Conte a una manifestazione elettorale a Messina (ANSA).