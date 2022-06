Serena Dandini, racconto le Paladine dell'arte e della cultura

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Si intitolerà "Cronache dal paradiso" il nuovo libro di Serena Dandini. "Uscirà a fine ottobre per Einaudi e sarà un po' memoir un po' racconto di storie". A dirlo all'ANSA la stessa scrittrice, che dopo "Il catalogo delle donne valorose" (Ed. Mondadori), in questi giorni è 'voce' di 'Paladine', nuova serie di podcast realizzata da Chora Media per la direzione Musei del ministero della Cultura e dedicata alle storie di otto donne che hanno vissuto, e lottato, per l'arte e la cultura.

"Che la storia dell'arte sia piena di figure femminili non è certamente una novità. C'è però il vizio, pessimo, di tendere a indicarle come fonte dell'ispirazione artistica - dice la Dandini - La fonte di ispirazione per chi? Eh, già, noi le muse e 'loro' i creatori". Qui invece si racconta un'altra storia, fatta di "conquiste professionali, coraggio passione e tenacia", da Fernanda Wittgens, prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera, che ne mise in salvo le opere dalle razzie naziste e dai bombardamenti, a Noemi Gabrielli, che "inventò" la nuova Galleria Sabauda. E poi Caterina Marcenaro, che creò il sistema dei Musei civici di Genova, oggi patrimonio Unesco, o Palma Bucarelli, donna libera e indipendente, dal fascino proverbiale, la prima alla testa di un museo nazionale in Italia. Fino a Paola Della Pergola, Sandra Pinto, Margherita Sarfatti e Paola Zancani Montuoro.

Disponibile gratuitamente su Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts, su choramedia.com, la serie è anche sui portali del Mic e sui siti dei musei e dei siti archeologici. E la tv non le manca? "Sinceramente, per fortuna, no - risponde Serena Dandini -. Ne ho fatta tanta. Mi sono tolta molte soddisfazioni e la faccio solo quando si creano occasioni interessanti, che piacciono a me. Farla per farla non mi interessa". (ANSA).