Anche Fiorello a Vivi - La filosofia del sorriso su Prime

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Un viaggio dietro le quinte dei villaggi turistici, per raccontare i sacrifici e l'enorme lavoro che si nascondono dietro ogni sorriso, e per scoprire la figura dell'animatore: è disponibile da oggi in streaming su Prime Video Italia "Vivi - la filosofia del sorriso" di Vincenzo Falcone con le interviste a svariati personaggi del mondo dello spettacolo, oggi affermatissimi, che hanno mosso i loro primi passi nel mondo dell'animazione turistica. Tra questi, ad esempio, Fiorello, Angelo Pintus, Peppe Quintale ma anche Sonia Peronaci, Susanna Maurandi, Vincenzo Falcone. "Un mondo nel quale sono entrato nel 1972 a dodici anni - racconta Fiorello - scavalcando le reti del villaggio di Brucoli." Le loro testimonianze dimostrano che i valori dell'animatore - figura nata nel 1950 da un'idea di Gérard Blitz e attuata da Gilbert Trigano, fondatore del Club Mediterranée - sono esportabili in qualsiasi progetto lavorativo e sono fondamentali per il successo di qualsiasi avventura.

Il film, prodotto da Pragma s.r.l. in associazione con Valtur e distribuito in digitale da CG Entertainment, è ora disponibile in streaming al link www.primevideo.com/detail/0R9XF1VEW4KNNHZMTJLWY0XIJ1 per tutti gli abbonati Prime. (ANSA).