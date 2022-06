Il roadshow tivùsat sbarca in Sicilia

(ANSA) - CATANIA, 06 GIU - È giunto alla quinta tappa il giro d'Italia di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita che nel 2022 col proprio roadshow - dal 24 febbraio al 10 novembre - avrà attraversato ben nove regioni. E dopo Liguria, Lazio, Marche ed Emilia Romagna, giovedì 9 giugno l'appuntamento sarà a Viagrande, in provincia di Catania, presso il Grand Hotel Villa Itria. In Sicilia lo switch off del digitale terrestre si è chiuso il 10 maggio scorso, e questo appuntamento - che coinvolgerà anche le province di Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Reggio Calabria - sarà l'occasione per tratteggiare un quadro esaustivo del panorama del piccolo schermo sia dal punto di vista editoriale sia tecnologico. Il 7 luglio poi la "carovana" si sposterà in Piemonte, il 29 settembre in Lombardia, il 20 ottobre in Campania e il 10 novembre in Puglia. Quella organizzata da tivùsat è una vera e propria fiera itinerante della tv con la quale la piattaforma satellitare gratuita porta sul territorio informazione e formazione in generale per le migliori aziende che operano nel mercato della tv satellitare e in particolare per gli addetti ai lavori come tecnici installatori, rivenditori di elettronica di consumo e albergatori. Il tutto senza tralasciare il mercato residenziale, fortemente penalizzato dal refarming delle frequenze. E i risultati del roadshow sono evidenti con le attivazioni che decollano sia nel mondo hospitality sia in quello residenziale. Quest'ultimo destinato a raggiungere cinque milioni di tessere entro fine anno. (ANSA).