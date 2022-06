Nastri: Gassmann, ora regia de L'equazione del cuore

(ANSA) - NAPOLI, 05 GIU - Alessandro Gassman e Massimiliano Gallo, oggi a Napoli dove le serie BASTARDI DI PIZZOFALCONE, che li vede entrambi protagonisti, ha ricevuto ieri a Palazzo Reale il Nastro d'argento per la sezione Crime, hanno incontrato la stampa raccontandosi e parlando dei loro rispettivi progetti.

Dice Gassmann dopo aver ringraziato la Film Commission Campania e Napoli: "Nel futuro ho due progetti da regista entrambi legati a questa città. Quello di cui posso parlare è un film che è un adattamento cinematografico de L'EQUAZIONE DEL CUORE di Maurizio De Giovanni. Inizieremo le riprese a Procida".

Ha annunciato poi la terza serie di BASTARDI DI PIZZOFALCONE, "ma questa volta con una regista donna, Monica Vullo" mentre a ottobre sarà sul set di Liliana Cavani.

Massimiliano Gallo sarà invece L'avvocato malinconico su Rai1.

Ovvero interpreterà il personaggio ideato da Diego de Silva.

"Malinconico è stato girato a Salerno e racconta questa storia di un non vincente per scelta, uno che si lascia vivere. Uno che che crede, ad esempio, che l'amore è una malattia della dignità". (ANSA).