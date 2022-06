Drusilla Foer, il mio Almanacco con garbo ed eleganza

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Garbo ed eleganza sono la vera trasgressione secondo Drusilla Foer. La nobildonna toscana, alter ego di Gianluca Gori, prende le redini del remake di un programma storico della Rai, nella memoria di quasi tutti gli italiani che hanno superato gli 'anta' e lo fa "in punta di piedi", sapendo di confrontarsi con un'impresa non semplice, anche perché andrà in onda nella difficile fascia occupata dai tg.

"Drusilla e l'Almanacco del Giorno Dopo", da lunedì 6 giugno alle 19.50 su Rai2, è una delle frecce nell'arco del direttore dell'Intrattenimento prime time, Stefano Coletta, che mira a riaccendere l'estate della tv pubblica e che, dopo l'exploit di Sanremo, punta tutto su "un'artista di rara completezza", scelta "per la sua civiltà oltre che per le sue capacità".

In mezz'ora di trasmissione la conduttrice, accompagnata in alcuni momenti dal piccolo Topo Gigio, rivisiterà la striscia quotidiana in onda su Rai1 dal 1976 al 1994. Ci saranno le rubriche legate al Domani Avvenne, al Personaggio del Giorno Dopo e al sorgere del Sole, ma anche nuove idee ispirate a curiosi esperti, ospiti noti e personaggi inediti.

La conduttrice non vuole pensare allo share. "Speriamo solo di essere all'altezza di questo programma iconico - sottolinea -. Abbiamo cercato di rispettarlo con più gentilezza possibile.

Ci piaceva l'idea dell'Almanacco che in fondo ci dice cosa è successo domani ed una cosa tranquillizzante, perché se sono successe cose belle siamo contenti, se sono successe cose brutte ci si può lavorare". Ci saranno le sue canzoni, ma a ballare non ci pensa proprio (ANSA).