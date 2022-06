Cartoons: Rai Kids 7 titoli in gara da Snow black a La Custodia

(ANSA) - PESCARA, 04 GIU - Sono sette i titoli di Rai Kids che hanno ricevuto una candidatura nella sezione competitiva di Cartoons on the Bay a Pescara, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com.

In lizza per i Pulcinella Award quattro serie di animazione e due in live-action, destinate rispettivamente ai canali Rai Yoyo e Rai Gulp ma anche a RaiPlay. Si tratta dell'elefantino MUMFIE (che continua ad andare in onda con i nuovi episodi in prima tv dal lunedì al venerdì alle ore 8:35 e tutti i giorni alle 15:55), l'inedita serie animata FOOD WIZARDS in arrivo in tv in autunno, le due serie dal vero NEXT LEVEL e SNOW BLACK e in animazione SUPERSPIKEBALL E STREET FOOTBALL 4.

Il film animato LA CUSTODIA, diretto da Maurizio Forestieri, Premio Pulcinella alla Carriera 2022, è invece in nomination per l'Unicef Award "Premio speciale per il miglior prodotto sociale". La proclamazione dei vincitori si terrà stasera 4 giugno durante la cerimonia di premiazione. (ANSA).