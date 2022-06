Cartoons: le novità di Rai Kids, da Becco rame a Idefix

Il lungometraggio 'The Bad Guys' della Dreamworks, la serie francese 'Unsung Women' sulla disparità di genere nel corso della storia, le serie coprodotte da Rai Ragazzi 'Mumfie' e 'Food Wizards' sono alcuni tra i vincitori della 26/a edizione di 'Cartoons on the Bay', il festival promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, con la direzione artistica di Roberto Genovesi, dedicato all'animazione cinematografica, televisiva e transmediale, che ha premiato tra gli altri anche Zerocalcare, Carlos Grangel e Maurizio Forestieri. Assegnato anche il premio speciale Crossmediale a 'The Puffins', la serie tv Ilbe con la voce di Johnny Depp.

Ma a Pescara è stato il giorno di Rai Kids con la conferenza del direttore Luca Milano che ha spiegato le grandi novità che attendono bambini e ragazzi: dalla serie animata Becco di Rame che parla di inclusione in un modo originale partendo da una storia vera a Kapuf - Piccolo Mostro, prima sitcom per bambini realizzata presso il Centro di Produzione Rai, da The Sound Collector in stop motion misto a live action a OGM Travel Agency è invece una nuova serie ambientata sulla Terra. Fino a Go Go Around Italy sulle bellezze dell'Italia.

"La Rai - dice Milano - si conferma principale editore italiano di audiovisivo per ragazzi, con ben 44 programmi nella Top 50 tra tutte le reti per ragazzi nel 2021, grazie ai canali Rai Yoyo, per i più piccoli, Rai Gulp, per i ragazzi 8-14 anni, e alle piattaforme Rai Play e RaiPlay Yoyo".

Secondo Milano le tre direttrici principali su cui si muove la programmazione di Rai Kids sono i valori dello sport, l'educazione alimentare e l'inclusione in tutte le sue forme.

Un'altra linea portante è la contemporaneità: dall'informazione per ragazzi sulla guerra ai programmi sulla sostenibilità ambientale, dalla serie Offside Racism contro il razzismo nel calcio, al programma Calzino per i più piccini fino ai classici La Posta di Yoyo e L'Albero azzurro. Tra i programmi di acquisto, oltre alla continuazione delle serie più amate, come Bluey e Paddington, arriva una nuova serie sulle avventure di Idefix, il cagnolino di Asterix e Obelix.

"Per i valori dello sport - dice - abbiamo due serie come SuperSpikeBall, una nuova serie ideata dal campione di volley Andrea Lucchetta con la sua Lucky Dreams e Street football, lanciato nel 2006 e ispirato al romanzo La compagnia dei Celestini di Stefano Benni, che sono due titoli che tra l'altro stanno per andare in onda".

Per quanto riguarda l'educazione alimentare che è presente anche nei Trullalleri, arriva la nuova serie Food Wizard in concorso ai Pulcinella d'Oro. "Sul tema dell'inclusione - racconta Milano - abbiamo Becco di rame e poi come inclusione e accoglienza "Nel mare ci sono i coccodrilli" dal romanzo omonimo di Fabio Geda che viene a un anno da "La Custodia" di Maurizio Forestieri per far capire che il tema dei bambini profughi non lo dimentichiamo ma continuiamo a raccontarlo".

E continua: "Accanto a questo nella parte live c'è 'Crush - La storia di Stella', una serie live che racconta la storia di una ragazzina che manda una foto che non dovrebbe mandare a un amico che poi la mette in circolo. La serie mostra quali conseguenze devastanti possono esserci nella vita di una ragazzina delle scuole medie - sottolinea - ed è anche un modo per educare ai media e ai social i ragazzi un po' più grandi".

Sempre sul tema dell'inclusione Milano segnala Il Mondo di Leo sull'autismo mentre The Sound Collector è sulle disabilità auditive. "The Sound Collector - spiega - è la storia di un ragazzino che gira con un registratore per catturare i suoni della natura. A questa serie lavorano inglesi come il candidato all'Oscar, Barry Purves, (a cui è stato assegnato il Premio alla Carriera a Cartoons on the Bay) e poi a Torino si sviluppa la parte italiana". (ANSA).