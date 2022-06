Zerocalcare, io punto riferimento ragazzini? Non credo

Il grandissimo successo della serie su Netflix Strappare lungo i bordi lo ha reso noto anche alle generazioni più giovani ma Michele Rech, in arte Zeroalcare, che oggi è tra i protagonisti a Cartoons on The Bay a Pescara, si schermisce: "Ma io non li conosco... e non penso di essere visto come un punto di riferimento per i bambini. In realtà le persone che incontro sono molto più grandi. E' vero che la serie su Netflix è stata vista anche da un pubblico di pischelli - spiega - ma io ormai non faccio neanche più le ripetizioni, che era l'unico biglietto che avevo per incontrare i ragazzini. Adesso veramente non so nulla di loro".

Anche se non si sente un punto di riferimento per i giovanissimi Michele Rech, in arte Zeroalcare, oggi è tra i protagonisti a Cartoons on The Bay a Pescara, racconta che se potesse incontrare se stesso a 10 anni si darebbe un unico consiglio: quello di stare un po' più tranquillo! "Mi direi - spiega - di credere che con i fumetti e con i cartoni si può campare. Non lo avrei mai pensato e non ci avrei mai investito. Gli direi anche un altra cosa: cerca di fare anche altro nella vita e non chiuderti a lavorare e basta, altrimenti poi la gente cresce , fai i figli e tu stai sempre là a fare solo quello...". E a chi gli chiede come il grandissimo successo dei suoi fumetti e della serie su Netflix Strappare lungo i bordi ha cambiato la sua vita ribatte: "Realisticamente non ho più l'ansia di quello che dovrò fare per pagare l'affitto, le bollette e il resto che direi che è l'unica differenza significativa". (ANSA).