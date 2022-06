Vicedomini torna sui Rai2 con magazine 'Felicità'

(ANSA) - NAPOLI, 03 GIU - Pascal Vicedomini torna su Rai2 da sabato 4 giugno (alle 11.15) con il magazine "Felicita - La stagione dell'amore e della solidarietà". Quindici puntate (in replica domenica sera, al termine de La Domenica Sportiva) fino al 10 settembre, con tanti protagonisti dello spettacolo e del costume nazionali ed internazionali. Ambientata in diverse località di richiamo turistico e culturale, c'è tanta Napoli nella prima puntata della trasmissione ideata dal giornalista partenopeo: tra gli ospiti Mario Martone, regista di Nostalgia e un servizio sull'apertura della nuova sede di Gallerie d'Italia, museo di Intesa Sanpaolo nel cuore della città.

Tra i protagonisti del format anche Riccardo Cocciante, Lola Ponce col marito attore Aroon Diaz, Gio' Di Tonno ed il cast di Notre Dame De Paris, l'americano Ronn Moss, l'ispettrice della Croce Rossa Italiana Sorella Emilia Bruna Scarcella. Nei prossimi appuntamenti: l' attrice Ucraina Milla Jovovic, Pierfrancesco Favino, il premio Oscar Nick Vallelonga, Cristiano De Andre', Andrea e Matteo Bocelli, Nino D'Angelo, Raoul Bova, Fabio Testi, Jerry Cala', Max Pezzali, Ema Kovac, Michele Morrone, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Con Caterina Milicchio, partecipano al programma gli attori napoletani Francesca Tizzano e Aurelio Trombetta.

"E' davvero un onore poter rinnovare l'appuntamento col pubblico di Rai2. Così come siamo grati al direttore Antonio Di Bella per avermi rinnovato la fiducia precedentemente accordatami dagli Direttori Di Meo e Lavatore - dice Vicedomini - Il nostro programma vuole regalare agli spettatori un'ora di brillante intrattenimento all'insegna del rispetto per il prossimo, tanto più se bisognoso di sostegno in un momento così particolare per la società. Sarà un piacere raccontare le cronache dello spettacolo di un'altra estate 'speciale' con i tanti personaggi che la caratterizzeranno''. (ANSA).