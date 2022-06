Ossini, a Uno Mattina con ottimismo e sguardo a giovani

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Vogliamo portare una ventata di aria fresca nelle case degli italiani, che vengono da un periodo difficile tra covid e guerra. Far conoscere anche gli aspetti positivi che emergono dalla realtà, trasmettendo ottimismo con un occhio di riguardo ai giovani che cercheremo di coinvolgere in tutti i modi anche in queste ore della mattina, con le scuole ormai chiuse". Massimiliano Ossini approda con Maria Soave al timone di "Uno Mattina Estate", in onda dal 6 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 su Rai1 e spiega all'ANSA quali sono gli obiettivi della trasmissione che, fedele al suo format, racconterà l'Italia e l'estate degli italiani tra attualità, approfondimenti e informazione il tutto in una chiave semplice, diretta ed emotiva, con due novità. Per la prima volta il programma si allunga e andrà in onda sino quasi a ora di pranzo.

Non solo: più natura, green, buoni propositi e Made in Italy.

Una missione dei conduttori sarà quella di portare nella quotidianità dei telespettatori i benefici e i valori dell'ambiente.

"Avremo l'occhio rivolto a ciò che può essere utile al cittadino, dal carobenzina al rialzo dei prezzi del grano - spiega Ossini -. Non vogliamo parlare di quello che è accaduto, ma daremo consigli per la vita quotidiana, ad esempio su come risparmiare. Parleremo delle comunità energetiche, di una app che consente di dividere la differenziata. Sarà un vero e proprio sportello per il cittadino. Avremo, in particolare, una finestra legata all'ambiente e alla sostenibilità. Partendo dalla Giornata degli oceani, ci occuperemo dei cambiamenti del nostro Mediterraneo".

Il tutto con un occhio di riguardo ai giovani. "Tenteremo di parlare anche a loro con la piattaforma Rai Play e i social - fa sapere il conduttore -. Questa è la prima generazione di giovani che riesce a dettare l'agenda politica. Basta vedere cosa hanno fatto sull'ambiente. Pensiamo anche di ospitarli in studio e di avere collegamenti con loro, per farli esprimere non solo sui social ma anche in tv dove non trovano abbastanza spazio. C'è un mondo meraviglioso nelle università, ci sono tante start up che meritano di essere raccontate". (ANSA).