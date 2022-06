Il genio Grangel a Cartoons, da Balto a Spirit

Dalla sua matita sono nati personaggi di Balto, de Il principe d'Egitto, di Spirit, di Hotel Transylvania, di Dragon Trainer, di Kung Fu Panda, di Madagascar, de La sposa cadavere di Tim Burton. Il catalano Carlos Grangel è un mostro sacro dell'animazione che però conserva un'umiltà e un'empatia straordinarie e, in una lunga conversazione con l'ANSA durante Cartoons on the Bay a Pescara, dichiara la sua grande passione per l'Italia. "Sono innamorato del vostro Paese, anche perché amo l'arte e la grande arte la trovi in Italia, in Spagna o in Francia. Poi amo il fumetto italiano, ho una passione mediterranea. E' un onore ricevere il premio Bonelli e conoscere Davide Bonelli a questo festival.

Dopo due anni durante i quali non mi sono mai mosso per il Covid, nonostante gli inviti a Los Angeles e a Londra a lavorare a insegnare. Qui a Pescara sono venuto con la mia macchina da Barcellona". E per Cartoons Grangel ha creato il bellissimo manifesto con la Sposa cadavere circondata dai gabbiani che portano la maschera dei Pulcinella Awards. "Ho pensato che La Sposa Cadavere è stata presentata a Venezia per la prima volta, è un po' italiana dunque. Ho immaginato Emily come una Madonna sulla spiaggia di Pescara, tutta in blu. Ho pensato quasi di essere Caravaggio..." spiega.

Grangel ricorda come è iniziata la sua lunga carriera: "Ho cominciato come un artista frustrato di fumetti, i fumetti erano la mia vita ma c'era la crisi negli anni '80. Quindi per necessità sono passato all'animazione e ho cominciato a collaborare con i grandi studi americani di animazione come Sony, Paramount, Warner Bros, Dreamsworks e con grandi registi come Steven Spielberg o Tim Burton. Ma anche Guillermo del Toro con il quale faccio il nuovo Pinocchio per Netflix. Un Pinocchio un po' oscuro, non come quello di Disney". Nella sua carriera costellata da successi Grangel ha creato personaggi indimenticabili: "Non è possibile scegliere tra loro, sarebbe come chiedere a una madre di scegliere tra i suoi figli.

Posso dire che tre film hanno segnato degli snodi importanti nella mia carriera. Balto è stato molto significativo: è stato un film a bassissimo costo ma che è durato tantissimo nel tempo e ai bambini è piaciuto tantissimo. Poi c'è stato Il principe d'Egitto, la prima grande opera, da 150 milioni di dollari. E poi c'è stato Spirit che all'inizio non volevo proprio fare per la grande difficoltà di disegnare e animare il cavallo, un animale perfetto. Io amo molto l'arte ma se si guardano i cavalli di Velázquez o di Rembrandt, non sono bei cavalli. E in più c'era la difficoltà di far vedere le sue emozioni. Spirit non parla ma è fin troppo espressivo. Non volevo proprio farlo, avevo timore come se dovessi scalare l'Everest. Ma Spielberg mi ha messo spalle al muro: mi ha detto o Spirit o la porta... Mi ha spronato dicendomi che se avessi lavorato duramente ce l'avrei fatta. Ed è stato un'esperienza meravigliosa, con la bellissima colonna sonora di Brian Adams (doveva essere di Bruce Springsteen ma non raggiunsero l'accordo) e in italiano di Zucchero".

Sui sequel dei film Grangel dice: "Penso che si facciano solo per far soldi. Faccio sempre solo opere prime, per scelta. Mi hanno offerto molto per fare il secondo film, sia per Hotel Transylvania, sia per Kung Fu Panda ma ho sempre detto di no.

Sono un creativo e fare due-tre personaggi con lo stesso stile che ho creato 5 o 6 anni prima non mi piace".

Su quali consigli darebbe a un giovane disegnatore Grangel non ha dubbi: "Parlerei prima di tutto ai suoi genitori. Se pensano che il loro bambino sia un artista, allora devono appoggiarlo e per tempo. Mio padre e mia madre mi hanno molto aiutato e sostenuto. Mi dicevano: "Vai vai vai" come a Valentino Rossi. I genitori devono avere coscienza che il tempo corre veloce. Il ragazzo deve lavorare non meno di 8 ore al giorno e in 5-6 anni la sua qualità andrà al top. E così potrà andare in America o a Londra o in Germania. Sia l'Italia che la Spagna non sono paesi di produzione di animazione ma, se tu hai qualità, gli americani ti vedono subito, hanno l'occhio lungo. E poi ai ragazzi direi che questo mestiere non è divertimento ma concentrazione: devono lavorare, molto, troppo". (ANSA).