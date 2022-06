Bill Cosby: al via nuovo processo per molestie

(ANSA) - NEW YORK, 02 GIU - Calato il sipario sul processo Depp contro Heard, per il pubblico americano si e' aperta una nuova battaglia legale con al centro un vip dello spettacolo imputato di molestie: il comico Bill Cosby si deve difendere in California dalle accuse di Judy Huth, una donna che sostiene di esser stata aggredita sessualmente 50 anni fa nella Playboy Mansion di Hugh Hefner. La Huth afferma che all'epoca era ancora teen-ager.

Cosby ha 84 anni e alle spalle una condanna per molestie sessuali dopo esser stato accusato da decine di donne di averle drogate per poi stuprarle. Il comico, ex papa' buono della popolare serie anni Ottanta "Bill Cosby Show" (in Italia usci' come "I Robinson") era finito in carcere nel 2018, ma rilasciato l'anno scorso dopo che la condanna era stata invalidata per un vizio di forma.

La Huth oggi e' tornata alla carica: afferma che l'ex "papa' d'America" la incontro' quando aveva 16 anni, la fece bere e la porto' nella mansion di Hefner che divenne il teatro dell'aggressione sessuale. "Lui la fece sedere sul letto e le salto' addosso cercando di metterle una mano nelle mutande.

Quando lei gli disse che 'era quel periodo del mese', lui si calo' i pantaloni e la costrinse a masturbarlo", ha detto l'avvocato della donna alla giuria.

I legali di Cosby hanno contrattaccato osservando che la Huth ha cambiato la data della presunta aggressione: "Non un errore da nulla. E' la prova di una invenzione". Cosby, che non presenziera' al processo, testimoniera' in video nel corso del procedimento. Saranno chiamate a deporre dagli avvocati della Huth altre due donne che affermano di esser state aggredite nel 1975 quando erano ancora minorenni: "Le circostanze erano simili", ha detto Nathan Goldberg, il legale della donna.

Bill Cosby per anni fu una figura di primo piano nella tv a stelle strisce: nel ruolo dell'affabile ostetrico Cliff Huxtable presento' al pubblico Usa una famiglia afro-americana middle class simile in tutto e per tutto a una famiglia bianca. (ANSA).