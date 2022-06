Elisabetta Gregoraci, 'torno alla normalità, tra la gente'

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Si torna finalmente alla normalità.

Non vedo l'ora di stare di nuovo in mezzo alla gente e di vedere tanti posti magnifici che l'Italia ci regala": Elisabetta Gregoraci conduce per il sesto anno consecutivo 'Radio Norba Cornetto Battiti Live', la storica kermesse musicale che, messe da parte le restrizioni per il covid, nell'edizione 2022 tornerà in tour in Puglia e andrà in onda quest'estate su Italia 1 in prima serata.

Dopo le ultime due edizioni 'costrette' in un'unica location (il Castello Aragonese di Otranto), il programma toccherà infatti Bari, Gallipoli e Trani, facendo il pieno dunque non solo di musica (con la partecipazione di tanti cantanti italiani e stranieri) ma anche di panorami mozzafiato. "Ci sarà anche qualche novità divertente per gli spettatori a casa. Sempre mantenendo intatti l'adrenalina e l'energia del programma, oltre alla presenza di tanti cantanti che si esibiranno dal vivo", racconta all'ANSA la conduttrice, che sul palco sarà in coppia come sempre con Alan Palmieri (le registrazioni inizieranno a giugno, il 17 e 18 a Bari), mentre Mariasole Pollio, attrice e webstar, avrà il compito di raccogliere a caldo l'emozione del pubblico presente nelle piazze.

"Scelgo sempre con il cuore e credo che si veda: conduco solo programmi che mi piacciono e ci lavoro per anni, perché poi si crea una famiglia. Per questo sono felice di tornare a Battiti Live", prosegue, ammettendo di sognare per il futuro anche la conduzione di "un programma emozionale: vorrei occuparmi di vita vera, delle persone e delle loro emozioni, dare una mano. Anche se c'è il concreto rischio che io pianga, perché mi emoziono molto facilmente". (ANSA).