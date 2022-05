Cartoons on the Bay, Ilbe partner con Puffins con voce di Depp

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Seppur sotto forma di cartone animato anche Johnny Depp sarà a Cartoons on the Bay, il festival internazionale promosso da Rai e organizzato da Rai Com, che si apre il 1 giugno a Pescara. L'attore hollywoodiano - in questi giorni al centro delle cronache per il processo che lo vede contrapposto all'ex moglie Amber Herad - infatti ha prestato voce e sembianze fisiche a Johnny Puff protagonista della serie animata Puffins di Ilbe (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment). Andrea Iervolino, presidente e ad di Ilbe, prenderà parte all'incontro "Made of Italy. La sfida dei produttori italiani nel mondo", previsto per venerdì 3 giugno, all'Aurum - La fabbrica delle idee. Ci saranno anche momenti dedicati ai bambini oggi e domani all'interno del programma Scuola con la proiezione di alcuni episodi dei Puffins e l'incontro con il regista della serie, Giuseppe Squillaci.

Spin off della serie "Arctic Friends", i "Puffins", prodotta da Andrea Iervolino e Monika Bacardi e grande successo su Apple Tv, dove ha scalato le classifiche durante la prima settimana di programmazione, racconta le avventure di un simpatico gruppo di pulcinelle di mare tra sport, musica e imprevisti di ogni genere. Nella cornice dei ghiacci artici, Tic e Tac, Didi e Pie, affrontano le avventure più disparate, ma con l'aiuto di Johnny Puff, leader ambientalista e rock, riescono sempre a trovare una soluzione.

Presentata lo scorso ottobre alla XIX edizione di Alice nella Città - la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai ragazzi - alla presenza dello stesso Johnny Depp, la serie tocca argomenti come la cura per il mondo che abitiamo, l'uguaglianza di genere e la fiducia in se stessi.

Interamente Made in Italy, "Puffins" è un'eccellenza della produzione italiana con ben 160 maestranze impiegate tra registi, sceneggiatori, storyboard artist, animatori, disegnatori e doppiatori di cui circa il 50% donne. (ANSA).