Su Sky Cinema dal 1 al 10 giugno un canale per Jurassic World

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Per l'uscita in Italia di Jurassic World - Il dominio, sesto capitolo ed epica conclusione della saga giurassica, Sky Cinema Collection dal 1 al 10 giugno si "evolve" per diventare Sky Cinema Jurassic World (canale 303), interamente dedicato al mondo di Jurassic World, con le cinque precedenti pellicole della saga. Tutti i titoli sono disponibili anche in streaming su Now e on demand su Sky.

Nel 1993 Steven Spielberg stupisce gli spettatori di tutto il mondo con Jurassic Park, il film basato sull'omonimo romanzo di Michael Crichton, in cui tre scienziati, interpretati da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, vengono invitati sull'isola di un eccentrico miliardario che ha creato un parco a tema popolato da animali preistorici generati in laboratorio. Il successo è immediato: il film guadagna 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e ottiene 3 Oscar, tra cui quello per i migliori effetti speciali.

Jurassic Park diventa il capostipite del franchise, infatti nel 1997 esce nelle sale Il mondo perduto: Jurassic Park, sempre tratto da un romanzo di Crichton e diretto da Spielberg. Nel 2001 esce Jurassic Park III che vede Spielberg passare le redini della regia a Joe Johnston (Jumanji). In questo terzo capitolo ritorna il paleontologo interpretato da Sam Neill che, tornato sull'isola, scopre l'esistenza di bestie preistoriche più evolute e pericolose. Il 2015 vede una versione tutta nuova di Jurassic World arrivare nei cinema. È il quarto film del franchise di Jurassic Park e il primo della trilogia di Jurassic World. A 22 anni dagli eventi di Jurassic Park il parco dei divertimenti con i dinosauri come attrazioni è finalmente in funzione, ma il nuovo dinosauro Indominus Rex, generato combinando i DNA di diverse specie, scappa dal suo recinto e provoca il caos. Nel 2018 il franchise vede un altro successo d'incassi, superando 1 miliardo di dollari con Jurassic World - Il regno distrutto. (ANSA).