Nastri Grandi serie, Rai Fiction 'premiata qualità dell'offerta'

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - La seconda edizione dei Nastri d'Argento Grandi Serie premia la Rai "nella varietà e qualità della sua offerta". Otto i premi che Rai Fiction ha ottenuto da parte della giuria composta da oltre cento giornalisti esperti del settore. A sottolinearlo è Viale Mazzini.

Rai Fiction ha vinto nella categoria Miglior Serie Crime con I bastardi di Pizzofalcone, "un risultato che acquisisce anche maggior peso tenendo conto del fatto che anche tutti gli altri titoli finalisti erano targati Rai: L'ispettore Coliandro, Nero a metà, Rocco Schiavone e Vostro Onore. Vittoria e quasi "en plein" nella categoria Dramedy, con quattro titoli Rai nella cinquina finalista. Ad assicurarsi il Nastro d'Argento Doc - Nelle tue mani, ma in lizza c'erano Blanca, Chiamami ancora amore e La compagnia del cigno". Miglior Film TV, Sabato domenica e lunedì. Successo per Bangla - La serie, Miglior Serie Commedia. Premio speciale all'autrice Lisa Nur Sultan e all'intero cast femminile di Studio Battaglia. Sono stati premiati Luca Argentero (Doc - Nelle tue mani) come Miglior Attore protagonista, Maria Chiara Giannetta (Blanca) come Miglior Attrice Protagonista e Eduardo Scarpetta (L'amica geniale) come Miglior Attore non protagonista.

"I Nastri d'Argento dedicati alla serialità rappresentano un grande riconoscimento del nostro lavoro", commenta la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. "Sono otto i premi che riguardano i prodotti di Rai Fiction e ci piace sottolineare come vengano a confermare l'impostazione multigenere della nostra offerta, dal crime (I bastardi di Pizzofalcone), dal dramedy (Doc-Nelle tue mani) al teatro che diventa televisione (Sabato, domenica e lunedì) all'innovazione di linguaggio che punta sul pubblico più giovane (Bangla - La serie) al legal drama (Studio Battaglia). Di questi, tre sono un attestato a una squadra di talenti attoriali che non cessa di rinnovarsi con Luca Argentero, Maria Chiara Giannetta e Eduardo Scarpetta. È un bellissimo e prestigioso riscontro per la stagione che si è appena chiusa e un viatico benaugurante per la nuova". (ANSA).