Francesca Michielin è la conduttrice di X Factor 2022

Francesca Michielin torna a X Factor, lì dove tutto è iniziato, dieci anni fa, ma stavolta sale sul palco portando il suo talento in una veste diversa: sarà la conduttrice di X Factor 2022. L'annuncio arriva sui suoi profili social, in un video che riassume questi anni, partendo proprio dal suo provino per X Factor nell'edizione che poi la vide vincitrice.

Francesca si conferma così artista poliedrica, come ha dimostrato nei suoi 10 anni di carriera: cantautrice e polistrumentista, si è imposta come una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale e negli ultimi mesi si è dedicata ad attività che hanno arricchito il suo mondo già poliedrico, con il debutto come scrittrice con il suo primo romanzo Il cuore è un organo (Mondadori) e la guida del programma televisivo Effetto terra (Sky Nature). Ora torna a X Factor dopo il trionfo del 2012 - arrivato a soli 16 anni - per prenderne il timone nell'edizione al via a settembre su Sky e in streaming su NOW.



Solo negli ultimi 12 mesi Francesca Michielin ha partecipato al Festival di Sanremo in veste di direttrice d'orchestra e nella serata delle cover, è stata autrice e produttrice per artisti del calibro di Fabri Fibra, e con il brano Nei tuoi occhi, dalla colonna sonora del film Marylin ha gli occhi neri con Miriam Leone e Stefano Accorsi, ha ottenuto la nomination ai David di Donatello nella categoria "Miglior canzone originale".

L'esordio di Francesca Michielin come conduttrice di X Factor 2022 avverrà il 4 giugno, quando all'Allianz Cloud di Milano partiranno le Audition, che quest'anno torneranno a essere un evento con il pubblico in presenza. Le Audition proseguiranno il 5, 7, 8 e 12 giugno. Insieme a lei, debutterà anche la nuova giuria dello show Sky Original prodotto da Fremantle, formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi.

I casting sono ancora aperti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)